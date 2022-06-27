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Игроки бейсбольных клубов в США устроили массовую драку

Игроки бейсбольных клубов в США устроили массовую драку
©USA Today Sports

В матче регулярного чемпионата Главной лиги бейсбола (МЛБ) произошла драка, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Игроки "Сиэтла" и "ЛА Энджелс" сошлись команда на команду из-за подачи, которая прилетела в пятую точку отбивающего.

Сообщается о том, что игра была остановлена на 18 минут.

"ЛА Энджелс" одержал в этом матче победу со счетом 2:1.

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Метки:
бейсбол США Массовая драка

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