Игроки бейсбольных клубов в США устроили массовую драку

В матче регулярного чемпионата Главной лиги бейсбола (МЛБ) произошла драка, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Игроки "Сиэтла" и "ЛА Энджелс" сошлись команда на команду из-за подачи, которая прилетела в пятую точку отбивающего.

Benches clear in Anaheim after Jesse Winker is hit by a pitch.



(via @BallySportWest) pic.twitter.com/3A5aJCQyCU