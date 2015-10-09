Зарина Дияс пробилась в основную сетку Australian Open-2026

Казахстанская теннисистка Зарина Дияс обеспечила себе wild card на первый в сезоне турнир серии "Большого шлема" в Австралии, передают Vesti.kz.

Дияс выиграла AO 2026 Asia Pacific Wildcard play-off и официально пробилась в основную сетку первого Шлема сезона. Она успешно завершила матч против представительницы китайского Тайбэя Лян Эньшуо, одержав уверенную победу в двух сетах — 6:3, 6:4.

Напомним, что лучший результат Дияс на турнире в Мельбурне — выход в третий раунд, которого она достигала в 2014, 2015, 2020 и 2021 годах.

