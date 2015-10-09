Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
ATP
Вторая ракетка мира отменил сенсацию на Australian Open

Второй номер рейтинга ATP итальянец Янник Синнер вышел в четвертый круг мужского одиночного разряда Australian Open, сообщают Vesti.kz.

В матче третьего круга он встречался с американцем Эллиотом Спиццирри (№85). Американец забрал первый сет со счетом 6:4.

Впрочем, Синнер сумел исправить ситуацию и выиграл три партии - 6:3, 6:4, 6:4 и свел матч к победе. Игра продолжалась три часа и 44 минуты.

В следующем круге соперником итальянца станет его соотечественник Лучано Дардери (№25).

Добавим, что в четвертом круге соревнований также сыграет казахстанец Александр Бублик (№10). Его соперником будет австралиец Алекс де Минор (№6).

Турнир "Большого шлема" - Открытый Чемпионат Австралии 2026   •   Австралия, Мельбурн   •   1/8 финала, мужчины
25 января 05:00   •   не начат
- : -
