Вторая ракетка мира отменил сенсацию на Australian Open

Второй номер рейтинга ATP итальянец Янник Синнер вышел в четвертый круг мужского одиночного разряда Australian Open, сообщают Vesti.kz.

В матче третьего круга он встречался с американцем Эллиотом Спиццирри (№85). Американец забрал первый сет со счетом 6:4.

Впрочем, Синнер сумел исправить ситуацию и выиграл три партии - 6:3, 6:4, 6:4 и свел матч к победе. Игра продолжалась три часа и 44 минуты.

В следующем круге соперником итальянца станет его соотечественник Лучано Дардери (№25).

Добавим, что в четвертом круге соревнований также сыграет казахстанец Александр Бублик (№10). Его соперником будет австралиец Алекс де Минор (№6).

