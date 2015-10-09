В России назвали условие для успеха Бублика на Уимблдоне

Вице-президент Федерации тенниса России и член Совета директоров ITF Алексей Селиваненко, оценивая возможную афишу финала Уимблдона‑2025 - с участием двух главных звезд современного тенниса, Янника Синнера и Карлоса Алькараса высказался о шансах первой ракетки Казахстана Александра Бублика, сообщают Vesti.kz.

"Какова вероятность того, что на Уимблдоне мы снова увидим повторение финала "Ролан Гаррос", в котором сыграют Синнер и Алькарас? Шанс, что мы увидим этих двоих в финале, примерно такой же, как шанс встретить динозавра на улице: либо увидим, либо не увидим. Либо увидим кого-то из них.

Объективно Янник и Карлос на сегодняшний момент лидеры. Но это не означает, что они не будут проигрывать какие-то отдельно взятые матчи. Мы это видим каждую неделю.

Тот же Саша Бублик, который сейчас на подъеме, - если он сохранит тот настрой и ту позитивную энергию, вполне может зайти как угодно далеко. На каждом Уимблдоне всегда есть место вот таким историям, когда кто-то неожиданно достигает последних кругов, а то и финала", - заявил Селиваненко в эфире спортивного радио "Движение".

После ярчайшего пятисетового финала Ролан Гаррос, где Алькарас в драматичной борьбе вырвал победу у Синнера (4:6, 6:7, 6:4, 7:6, 7:6), болельщики и эксперты заговорили о потенциальном реванше - уже на траве.

Добавим, что на прошедшем турнире в Галле (Германия) Бублик сенсационно обыграл Синнера во втором круге - 3:6, 6:3, 6:4.