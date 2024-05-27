Теннисист из Казахстана вернулся на самое высокое место в мировом рейтинге

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) представила актуальную версию рейтинга в одиночном и парном разрядах, передают Vesti.kz.
Лучший теннисист Казахстана в одиночном разряде Александр Бублик улучшил свое положение на две строчки и вернулся на 17-е место, которое занимал 6 мая. Это его самая высокая позиция в карьере.
Вторая ракетка страны Александр Шевченко поднялся с 61-го места на 59-е.
Топ-3 остался без изменений: Новак Джокович (Сербия), Янник Синнер (Италия), Карлос Алькарас (Испания).
Лучший казахстанский парник Александр Недовесов опустился с 38-го места на 40-е.
Первое место в рейтинге парного разряда делят испанец Марсель Гранольерс и аргентинец Орасио Себальос, а на третьей позиции находится австралиец Мэттью Эбден.
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