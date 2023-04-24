Теннис – не главное. Как Федерер заработал более миллиарда долларов за карьеру

Роджер Федерер - один из самых успешных теннисистов в истории, он сколотил целое состояние благодаря своим успехам на корте, спонсорству и деловым предприятиям. В этом материале Vesti.kz мы рассмотрим, сколько заработал швейцарский теннисист за всю жизнь, официально завершивший карьеру в прошлом году.

Заработок Федерера только на корте впечатляет: его призовые за карьеру составили более 130 миллионов долларов. В 2019 году из-за травм он принял участие всего в четырех турнирах, но все равно заработал 7,4 миллиона долларов призовых.

Крупнейший годовой заработок Федерера составил 106,3 миллиона долларов в 2020 году. Причем 100 миллионов из этих денег он заработал за рекламные контракты и за участие в различных мероприятиях. В том году Роджер стал самым высокооплачиваемым спортсменом в мире.

Годом позже его заработок составил 90,7 миллиона долларов. С такой суммой теннисист занял седьмое место в рейтинге самых высокооплачиваемых спортсменов в мире по версии Forbes. Причем от побед на теннисном корте он получил всего лишь около 700 000 долларов.

Благодаря итоговому заработку в размере 90 миллионов долларов вне спортивной площадки Федерера можно считать самым состоятельным спортсменом того года: он на 10 миллионов обгоняет Леброна Джеймса и на 22 миллиона Тайгера Вудса.

Как отмечалось ранее, Федерер выделяется среди других игроков тем, что львиную долю своего дохода зарабатывает не в спорте.

Швейцарец подписал контракт сроком на 10 лет с японским брендом одежды Uniqlo в 2018-м после ухода от Nike, за два десятилетия заплатившего ему около 150 миллионов долларов. Сотрудничество Федерера и Uniqlo оценивается в 300 миллионов долларов.

Помимо UNIQLO, у Федерера имеется с десяток других спонсоров, включая Credit Suisse, Lindt, Mercedes и Rolex, ― ни один из этих брендов не расстается со звездой уже более десяти лет.

Федерер также участвует в нескольких коммерческих предприятиях, включая собственную управляющую компанию TEAM8, которая занимается карьерой нескольких ведущих теннисистов. Он также является совладельцем фирмы, занимающейся спортивным маркетингом, и инвестирует в различные проекты в сфере недвижимости.

В дополнение к своим деловым предприятиям Федерер также активно занимается филантропией. У него есть собственный благотворительный фонд, который занимается улучшением доступа к образованию и спорту для нуждающихся детей.

По оценкам Forbes, Роджер заработал 1,1 миллиарда долларов за всю карьеру до уплаты налогов и агентских гонораров. Показатель вдвое превышает 500 миллионов долларов Рафаэля Надаля и 470 миллионов долларов Новака Джоковича. Помимо всего прочего, Федерер сильно опережает Серену Уильямс с ее 340 миллионами долларов (лучший результат среди женщин).

По расчетам Forbes, это пятая крупнейшая сумма среди активных спортсменов. Федерера опережают только Тайгер Вудс, Криштиану Роналду, Леброн Джеймс и Лионель Месси. Федерера, который вдобавок к своим денежным заработкам располагает существенной долей в швейцарском бренде обуви On, можно назвать четвертым спортсменом-миллиардером после Майкла Джордана, Леброна Джеймса и Тайгера Вудса.

Фото: twitter.com/rogerfederer

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