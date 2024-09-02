Супруга второй ракетки Казахстана приняла неожиданное решение

Супруга второй ракетки Казахстана Александра Шевченко (№61 в рейтинге ATP) российская теннисистка Анастасия Потапова (№38 в рейтинге WTA), удалила фамилию мужа из своего профиля в соцсетях, сообщают Vesti.kz.

Кроме того, Потапова также удалила свадебные фотографии, оставив лишь видео с подружками невесты.

Последнее фото с Потаповой, опубликованное в профиле Шевченко, датируется 2 марта.

Отношения между Шевченко и Потаповой стали известны в марте 2023 года. В сентябре пара объявила о помолвке, а 1 декабря они официально поженились во Дворце бракосочетания №1 на Английской набережной в Санкт-Петербурге.

На текущем US Open Потапова дошла до третьего круга, уступив Каролине Муховой из Чехии. Шевченко, снявшись с турнира, завершил выступление во втором круге.