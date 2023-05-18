Стало известно, когда Рафаэль Надаль завершит карьеру

Стало известно о планах бывшей первой ракетки мира испанца Рафаэля Надаля завершить карьеру в 2024 году, сообщают Vesti.kz.

"2024-й год? Я думаю, что это будет мой последний год.

Моя цель - остановиться и отыграть последний год моей спортивной карьеры, надеясь, что я смогу получить от этого удовольствие. Я хочу дать себе такую ​​возможность", - приводит слова Надаля Sport24 со ссылкой на RMC Sport.

36-летний Надаль 14 раз выигрывал Открытый чемпионат Франции (рекорд по победам на одном турнире "Большого шлема" в одном разряде). Обладатель карьерного "Золотого шлема" в одиночном разряде (победа на всех турнирах "Большого шлема" и олимпийское золото не в один год) и один из четырех теннисистов в истории тенниса (один из двух в Открытую эру), кому удалось минимум два раза выиграть каждый турнир серии "Большого шлема".

Является одним из лучших теннисистов за всю историю игры. Наиболее успешно выступает на грунтовых кортах, за что его прозвали "Королем грунта". Автор разных достижений и рекордов на турнирах "Большого шлема".

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