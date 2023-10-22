Стал известен первый соперник лучшего теннисиста Казахстана на турнире в Швейцарии

Состоялась жеребьевка турнира категории ATP-500 в Базеле, который пройдет с 23 по 29 октября, передают Vesti.kz.
Посев соревнований возглавил шестая ракетка мира, 20-летний датчанин Хольгер Руне. В свою очередь лучший теннисист Казахстана Александр Бублик сыграет со вторым номером посева, норвежцем Каспером Руудом.
Действующим чемпионом турнира в Базеле является канадец Феликс Оже-Альяссим.
Отметим, что сегодня, 22 октября, Бублик может выиграть турнир в бельгийском Антверпене, в финале его ожидает противостояние с Артуром Фисом.
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