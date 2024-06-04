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Смена лидера, фартовый ветеран и месть за Надаля. Как мужчины удивляют на Ролан Гаррос

Смена лидера, фартовый ветеран и месть за Надаля. Как мужчины удивляют на Ролан Гаррос
©IG/janniksin/corentin.moutet/alexdeminaur

В эти дни на кортах Парижа проходит открытый чемпионат Франции по теннису – второй в сезоне турнир "Большого шлема". После первой недели соревнований (четырех кругов) можно сделать вывод о ярких новых талантах и сенсационных результатах. О неожиданностях в мужской части Ролан Гаррос – в материале Vesti.kz.

Угроза позициям Новака

Самая большая сенсация, пожалуй, состоялась третьем круге Ролан Гаррос – итальянец Матео Арнальди выбил в трех сетах шестого сеяного турнира россиянина Александра Рублева. "Четвертьфиналист" (часто добирающийся до стадии ¼ финала, но никак ее не могущий пройти) уступил итальянцу первый сет на тайбрейке, а во второй и третьей партии не смог переломить ход матча (6:7, 2:6, 4:6). Еще в первом круге у Матео уже была мини-сенсация – победа над 29-м сеяным Артюром Фисом в четырех сетах (6:3, 4:6, 6:4, 6:2).

В четвертом круге 35-я ракетка из Италии уступил в четырех сетах девятому номеру ATP Стефаносу Циципасу из Греции в четырех сетах. Начал Арнальди хорошо, выиграв первый сет и дойдя до тай-брейка во второй партии, который уступил оппоненту: после этого произошел перелом в игре и третий с четвертым сеты Стефанос забрал легко, а с ним и матч.

Тем не менее, сам выход в четвертый круг для 23-х летнего итальянца уже самое большое достижение на Ролан Гаррос и второй раз в турнирах Большого Шлема вообще: в прошлом году был также четвертый круг на ЮС Опен.

Вкупе с успешным выступлением Янника Синнера, можно сказать о начале ренессанса в итальянском теннисе. Окончивший 2023-й год на четвертом месте, несмотря на свои 22 года, итальянский звездный теннисист уже имеет 13 титулов: в этом году одержал победу на Открытом чемпионате Австралии, таким образом взяв титул "Большого шлема".

Будучи второй ракеткой мира перед Ролан Гарросом, Янник имеет все шансы после турнира возглавить мировой рейтинг: в live-табеле итальянец уже вышел на первое место,. Даже если Новак Джокович защитит титул в Париже, Синнеру достаточно выйти в финал, чтобы перехватить звание первой ракетки.

В четвертом круге топовый итальянец обыграл французскую сенсацию турнира – Корантена Муте, впервые пробившегося во вторую неделю Ролан Гарроса. 25-летний француз уже доходил один раз до четвертого круга турнира "Большого шлема" - на US Open в 2022 году. А на родных кортах грунтового "Большого Шлема" Муте, выбив в первом круге в четырех сетах 16-го сеянного Николаса Ярри из Чили (6:2, 6:1, 3:6, 6:0), одолел далее казахстанца Александра Шевченко (6:4, 6:2, 0:6, 6:3).

Вторая ракетка Казахстана сам, в свою очередь, в первом круге достаточно неожиданно одолел в пяти сетах россиянина Аслана Карацева (6:4, 4:6, 1:6, 6:1, 6:4) и, видимо, не успел восстановиться полностью к игре с французом. В третьем круге хозяин корта обыграл и Себастьяна Офнера из Австрии также в четырех сетах (3:6, 6:4, 6:4, 6:1).

Получается, что 79-я ракетка из Франции чередует удачные сезоны с неудачными – после относительно успешного 2022 года, когда он оказался вплотную к топ-50 (51-е место),  последовал неудачный 2023-й и падение на 133 позицию. А в этом году Корантен снова начал "штурмовать" позиции элиты.

Лаки-лузер

31-летний теннисист из Словакии Йозеф Ковалик за свою долгую 14-летнюю карьеру никогда не выигрывал ни одного турнира профессионалов. На ТБШ словак не проходил дальше первого круга. Отличается Йозеф тем, что худо-бедно играет на грунте, с переменным успехом, чередуя победы и поражения. На остальных же покрытиях ситуация у второй ракетки Словакии совсем плачевна.

На Ролан Гаррос-2024 словак потерпел поражение в решающем матче квалификации, казалось очередной неудачный ТБШ. Но неожиданно, благодаря отказу соперника Йозеф получает путевку в основную сетку Ролан Гарроса как лаки-лузер и…впервые проходит первый круг турнира! 145-я ракетка мира из Словакии обыграл американца Маркоса Гирона, замыкающего топ-50, в четырех сетах, причем в двух победил лишь благодаря тай-брейкам (7:6, 6:4, 3:6, 7:6). А во втором круге ветеран словацкого тенниса в пятисетовом триллере выбил 18-го сеяного на турнире россиянина Карена Хачанова (6:4, 6:4, 4:6, 3:6, 4:6)

В третьем круге Ковалик был безжалостно бит в трех сетах 13-м сеяным, бывшей четвертой ракеткой мира датчаниным Хольгером Руне (7:5, 6:1, 7:6) Отметим, что в третьем сете сенсационный словак сумел дойти до тай-брейка, но если бы он прошел еще дальше, то это было бы "уже слишком", но итак история вышла вполне в стиле "кино".

Исторический "дубль" и нервы Джоковича

История 27-й ракетки мира аргентинца Франсиско Серундоло напоминает в какой-то степени историю российской теннисистки Элины Аванесян у женщин: оба на протяжении двух лет подряд (2023, 2024) выходят в четвертый круг Ролан Гарроса, на других турнирах "Большого шлема" не так успешны. Однако аргентинец, являясь, как и многие латиноамериканцы, специалистом именно игре на грунте, все же входит в топ-30 ведущих теннисистов и уже выигрывал два турнира ATP в свои 25 лет и этим выгодно отличается от россиянки (впрочем, возможно у той все еще, как говорится, впереди).

Но попал в наш обзор латиноамериканец не благодаря своему историческому "дублю" (все же второй раз это не первый), и не столько потому что одолел в третьем круге 14-ю ракетку мира Томми Пола из США в четырех сетах(3:6, 6:3, 6:3, 6:2). А потому, что в четвертом круге турнира навязал пятисетовый матч первой ракетке мира! Да, Новак Джокович выиграл (6:1, 5:7, 3:6, 7:5, 6:3), но походу матча "стоял на поражение" в четвертом сете, проигрывая его с брейком (при счете 1-2 по сетам). Серб выстоял, показав свой класс (на взгляд автора класс показывается именно в таких матчах, когда "все не так"), а Франсиско безусловно может занести себе в актив этот турнир.

В ожидании мести за Надаля

А заканчивается обзор победой в четвертом круге 11-й ракетки мира Алекса де Минора, представляющего Австралию, над пятой ракеткой мира знаменитым россиянином Даниилом Медведевым в четырех сетах (4:6, 6:2, 6:1, 6:3).

Несмотря на то, что победитель US Open 2021 года, трехкратный финалист открытого чемпионата Австралии 2021-го, 2022гого и 2024-го года, первая ракетка России вел по личным встречам у де Минора со счетом 6-2, второй раз выйти в своей истории в четвертьфинал грунтового ТБШ не удалось.

Неспроста Медведев называл Ролан Гаррос самым не любимым его ТБШ! А де Минор впервые выходит в 1/4 финала Открытого чемпионата Франции и второй раз, спустя четыре года выходит в четвертьфинал ТБШ вообще (предыдущий четвертьфинал был на US Open 2020).

В четвертьфинале Алексу предстоит встреча с четвертой ракеткой мира из Германии Александром Зверевым, выбившим еще в первом круге легендарного испанца Рафаэля Надаля. После этого Ролан Гарроса австралиец, имеющий также гражданство Испании, возвратится в топ-10, а возможно и впервые войдет в первую восьмерку мирового рейтинга.

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Метки:
Ролан Гаррос ATP теннис

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