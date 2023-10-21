Сенсация: определился соперник Бублика по финалу бельгийского турнира

Седьмая ракетка мира грек Стефанос Циципас неожиданно проиграл в полуфинальном матче АТР 250 в Антверпене (Бельгия). Его соперником был 38-й номер планеты из Франции Артюр Фис, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Матч между Циципасом и Фисом завершился победой второго в двух партиях - 7:6(5), 7:6(4). Это была первая очная встреча между 25-летним Циципасом и 19-летним Фисом.

Завтра, 22 октября, Фис сыграет в финальном матче с 26-летним казахстанцем Александром Бубликом (№36).

Напомним, что для Бублика это будет девятый одиночный финал на уровне АТР. Что касается Фиса, то он сыграет в решающем матче во второй раз. В мае он выиграл соревнования АТР 250 в Лионе (Франция). Ранее Александр и Артюр друг с другом не играли.