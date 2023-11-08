Сенсацией завершился матч первой ракетки Казахстана на турнире во Франции

Лучший теннисист Казахстана Александр Бублик выступил во втором круге турнира в Метце (Франция), сообщают Vesti.kz.
Бублик (№32) встречался со 147-й ракеткой мира итальянцем Фабио Фоньини. Матч завершился в пользу соперника казахстанца. При этом Бублик выиграл первый сет со счетом 6:4, но уступил в двух других - 6:7, 6:7.
Встреча продолжалась два часа и 55 минут.
В следующем круге Фоньини сыграет с победителем пары Абделла Шелбайх (Иордания) - Лоренцо Сонего (Италия).
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