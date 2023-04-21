Сенсацией завершился матч Новака Джоковича в Боснии и Герцеговине

Первая ракетка мира серб Новак Джокович неожиданно уступил в 1/4 финала соотечественнику Душану Лайовичу, занимающему 70-е место в мировом рейтинге, и не смог выйти в полуфинал грунтового турнира категории ATP 250 в Баня-Луке (Босния и Герцеговина), передают Vesti.kz.

Джокович проиграл в двух сетах - 4:6, 6:7(6:8).

Встреча длилась 2 часа и 25 минут. В ее ходе Джокович сделал три эйса и допустил две двойные ошибки. Лайович исполнил три подачи навылет и отыграл без двойных ошибок.

В полуфинале Лайович сыграет с победителем другого четвертьфинального матча Миомир Кецманович (Сербия) - Иржи Легечка (Чехия).

Призовой фонд турнира составляет 562 815 евро.

Елена РЫБАКИНА - о главных соперницах, победе на "Шлеме" и отношениях с игроком "Челси"