Сенсацией завершился матч лучшего теннисиста России на Ролан Гаррос

Первая ракетка России Даниил Медведев (№5) проиграл в четвертом круге мужского одиночного разряда на Ролан Гаррос-2024, который проходит на кортах Парижа (Франция). сообщают Vesti.kz.
Соперником Медведева был австралийский теннисист Алекс де Минор. Первый сет противостояния остался за Медведевым - 6:4. Но затем, австралиец сотворил камбэк - 6:2, 6:1, 6:3.
Матч продолжался два часа и 50 минут. На счету Медведева семь эйсов, одна двойная ошибка и 40 невынужденных ошибок.
Для де Минора это первый в карьере четвертьфинал Ролан Гаррос. В 1/4 финала он сыграет с победителем пары Александр Зверев (Германия) - Хольгер Руне (Норвегия).
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