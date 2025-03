Сенсацией завершился финал турнира в Майами с Джоковичем

Финал турнира в Майами с участием 54-й ракетки мира, чеха Якуба Меншика, и пятого номера рейтинга ATP, серба Новака Джоковича завершился неожиданным исходом, передают Vesti.kz.

19-летний Меншик преподнес сенсацию, обыграв именитого соперника со счетом 7:6 (7:4), 7:6 (7:4).

Встреча длилась 2 часа и 5 минут. Меншик сделал 14 эйсов и допустил 1 двойную ошибку, в то время как Джокович выполнил 7 подач навылет при 1 двойной ошибке.

Таким образом, Джокович упустил шанс завоевать 100-й титул в карьере.

GAME. SET. MENSIK. 👨‍🎓 Sensational @mensik_jakub_ defeats Djokovic 7-6(4) 7-6(4) to capture his maiden ATP Masters 1000 title!!! @MiamiOpen | #MiamiOpen pic.twitter.com/OQz7PdFG3p

The release. The joy. The triumph.



An incredible achievement for Team @mensik_jakub_ ❤️@MiamiOpen | #MiamiOpen pic.twitter.com/KejP35Jhpt