Сенсацией закончился матч второй ракетки мира на "Ролан Гаррос"

Российский теннисист Даниил Медведев сенсационно уступил в первом круге на "Ролан Гаррос", сообщает корреспондент Vesti.kz.
Соперником второй ракетки мира был бразильский теннисист Тьяго Уайлд, занимающий 172-е место в рейтинге ATP.
По итогам пяти сетов 23-летний Уайлд оказался сильнее - 7:6, 6:7, 2:6, 6:3, 6:4. Встреча длилась четыре часа и 15 минут.
В следующем круге бразилец проведет матч с победителем противостояния Кентен Алис (Франция) - Гидо Пелья (Аргентина).
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