Сенсацией обернулся матч второй ракетки мира

Испанский теннисист Карлос Алькарас, занимающий второе место в мировом рейтинге, потерпел сенсационное поражение на турнире ATP в Лондоне (Великобритания), передают Vesti.kz.

Во втором круге он уступил хозяину корта Джеку Дрейперу (31) в двух сетах - 6:7 (3), 3:6.

Соперники провели на корте 1 час и 40 минут. В ходе игры Алькарас сделал 7 эйсов и совершил 1 двойную ошибку. Дрейпер выполнил 8 подач навылет при 3 двойных ошибках.

Следующим соперником Дрейпера станет американец Томми Пол (№13). Матч состоится 21 июня.

