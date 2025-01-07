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Вчера 08:47
 

Сенсацией с "баранкой" начался Australian Open для Казахстана

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Сенсацией с "баранкой" начался Australian Open для Казахстана ©ktf.kz

Первым из казахстанцев на турнире Australian Open стартовал Михаил Кукушкин, чей путь начался с квалификации, передает Vesti.kz.

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Первым из казахстанцев на турнире Australian Open стартовал Михаил Кукушкин, чей путь начался с квалификации, передает Vesti.kz.

Михаил, занимающий 109-е место в мировом рейтинге, в первой игре отборочного этапа, встречался с 234 ракеткой мира эстонцем Марком Лаялом. Противостояние продлилось два сета и завершилось неожиданным поражением казахстанца со счетом 0:6, 2:6.

Соперник Кукушкина совершил шесть подач навылет, при одной у казахстанца. Оба теннисиста сделали по одной двойной ошибке. У Марка получились шесть брейков, при одном у Михаила.

В следующем матче Марк сыграет с японцем Шо Ширкабура, занимающим 194-ое место.

Отметим, что открытый чемпионат Австралии входит в серию турниров "Большого шлема". Основная часть соревнования пройдет с 12 по 26 января в Мельбурне. 

Кукушкин Михаил ATP Australian Open Australian Open

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