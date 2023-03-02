Разгромом завершился матч первой ракетки Казахстана и триумфатора US Open - 2021

Казахстанский теннисист Александр Бублик не смог выйти в четвертьфинал турнира ATP-500 в Дубае, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В матче второго круга Бублик встречался с седьмой ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым. Игра завершилась со счетом 6:4, 6:2 в пользу соперника казахстанца. Встреча длилась один час и пять минут.

В 1/4 финала Медведев сыграет с хорватом Борной Чоричем, который одолел австралийца Танаси Коккинакиса - 6:7, 6:3, 7:5.

Отметим, что Медведев является победителем турнира "Большого шлема". В 2021 году он выиграл US Open.

Добавим, что Бублик является первой ракеткой Казахстана. Он занимает 46-е место в рейтинге ATP.

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