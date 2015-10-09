"Разгильдяй есть разгильдяй": В России жестко прошлись по Бублику

Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев в разговоре с "Матч ТВ" выразил сомнение в перспективах казахстанского теннисиста Александра Бублика на длинной дистанции, сообщают Vesti.kz.

По его словам, Бублику не хватает ключевых качеств, необходимых для стабильных результатов на протяжении сезона.

Напомним, что Бублик недавно добился лучшего результата в карьере на турнирах "Большого шлема", дойдя до четвертьфинала "Роллан Гаррос". Там он уступил первой ракетке мира Яннику Синнеру, который впоследствии проиграл в финале Карлосу Алькарасу.

- В финале "Роллан Гаррос" Алькарасу все же сопутствовала удача. В определенный момент он рискнул, причем сделал это дважды, попал в линию. Поэтому считаю, что испанец вытащил финал просто на удаче, если бы ее не было, все могло случиться иначе.

- Александр Бублик, наверное, удивил всех на этом турнире, впервые в своей карьере пройдя в четвертьфинал Турнира большого шлема.