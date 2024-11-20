Рафаэль Надаль завершил свою профессиональную карьеру

Испанский теннисист Рафаэль Надаль провел последний матч и официально попрощался с большим теннисом, передает Vesti.kz.

В своем последнем турнире Рафа не смог помочь сборной Испании завоевать Кубок Дэвиса. Розыгрыш командного чемпионата мира проходит в эти дни в испанской Малаге. Хозяева кортов выставили сильнейший состав, но в трех играх уступили дорогу в полуфинал Нидерландам – 1:2. В ходе нее Надаль уступил Ботику Ван Де Зандшульпу со счетом (6:4, 6:4).

"Титулы, цифры, конечно, существуют. Наверное, люди их знают. Но я бы хотел, чтобы меня запомнили хорошим человеком из маленькой деревни на Майорке. Я хочу, чтобы меня запомнили хорошим человеком, который следовал за мечтой", — сказал теннисист в прощальной речи.

Таким образом, матч с Ботиком стал для великого Надаля последним в его карьере. 38-летний теннисист является 22-кратным чемпионом турниров Большого Шлема, больше только у Джоковича.

За 22 года карьеры Надаль выиграл 1080 матчей и возглавлял рейтинг АТР 209 недель. Кроме того, испанец установил рекорд по непрерывному пребыванию в топ-10 – 912 недель.