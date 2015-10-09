24-кратный победитель турниров "Большого шлема" Новак Джокович продолжает борьбу за титул на Уимблдоне-2026, выйдя в полуфинал, передает корреспондент Vesti.kz.

В четвертьфинале 39-летний серб, занимающий восьмое место в мировом рейтинге, в напряженном пятисетовом поединке одолел четвертую ракетку мира - канадца Феликса Оже-Альяссима со счетом 7:6 (12:10), 3:6, 6:3, 6:7 (4:7), 7:6 (10:4).

Более пяти часов на корте

Матч продолжался 5 часов 15 минут - это самый продолжительный четвертьфинал в истории Уимблдона.

Новый рекорд Джоковича

За это время Джокович выполнил 14 эйсов, допустил шесть двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из 13 возможностей. Оже-Альяссим отметился 29 подачами навылет, пятью двойными ошибками и двумя реализованными брейками из четырех.

Для сербского теннисиста этот матч стал 50-м пятисетовым на турнирах "Большого шлема". Это лучший показатель в истории Открытой эры, которая ведет отсчет с 1968 года.

По этому показателю Джокович опередил швейцарцев Стэна Вавринку (49), Роджера Федерера (48).

Кто ждет в полуфинале

Следующим соперником Джоковича станет первая ракетка мира Янник Синнер. Итальянский теннисист является действующим чемпионом Уимблдона и поборется с сербом за путевку в финал престижного турнира. Матч состоится 10 июля.

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