Прямая трансляция матча Бублик - Рублев на Уимблдоне

Сегодня, 9 июля, сильнейший теннисист Казахстана Александр Бублик сыграет в 1/8 финала мужского одиночного разряда Уимблдона, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Соперником казахстанца по матчу за выход в четвертьфинал является седьмая ракетка мира Андрей Рублев. Прямая трансляция матча Бублик — Рублев начнется в 18:30 по астанинскому времени и будет доступна по следующей ссылке.

Ранее Бублик отказался от выступлений в мужском парном разряде Уимблдона.

Отметим, что в рейтинге мужского одиночного разряда ATP Бублик занимает 26-е место, что является лучшим показателем среди казахстанцев.

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