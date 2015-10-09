Претендент на "Большой шлем"? В России оценили прорыв Бублика

Российский журналист "Чемпионата" Алесандр Насонов перечислил теннисистов, способных выстрелить. Он поместил в свой список лучшего теннисиста Казахстана Александра Бублика, как одного из возможных победителей турнира "Большого шлема", сообщают Vesti.kz.

"Ещё год назад рассуждать о шансах Бублика на "Шлем" можно было разве что в шутку, но теперь — почему нет? Александр неровно провёл сезон, однако при этом мог обыграть любого, если всё складывалось как надо, и в итоге закончил в одном шаге от первой десятки. Наилучшие шансы у Бублика с его подачей будут на Уимблдоне, но вообще-то он в состоянии выдать топ-уровень на всех покрытиях, и выход в четвертьфинал "Ролан Гаррос" – 2025 — лучшее тому свидетельство.

На траве Бублик одержал и одну из главных побед в карьере. В 2025-м уроженец Гатчины не пустил Синнера в четвертьфинал Галле. Хотя в целом статистика с Янником у Александра не очень: две победы и шесть поражений. А с Алькарасом Бублик ещё никогда не играл", - пишет он.