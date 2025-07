Появилась реакция на фиаско Бублика на Уимблдоне - 2025

Популярный X-аккаунт The Tennis Letter отреагировал на неожиданное поражение Александра Бублика в первом круге Уимблдона-2025, сообщают Vesti.kz.

Казахстанец, занимающий 31-е место в рейтинге ATP, сенсационно уступил испанцу Хауме Муньяру, который идет лишь на 54-й позиции.

Munar d. Bublik 6-4 3-6 4-6 7-6 6-2 at Wimbledon



2 points away from losing.



Bublik served for the match.



Down 2-4 in set 4 tiebreak.



Jaume takes out 1 of the most in form grass court players.



The way he clawed his way back into this match was nothing short of incredible.



