Первая ракетка Казахстана заработал 1,5 миллиарда и установил рекорд

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик (№11 ATP) завершил сезон с рекордными призовыми, передают Vesti.kz.

Рекордные доходы за сезон

По данным официального сайта Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), Александр Бублик заработал в 2025 году 2 905 991 долларов (около 1,5 млрд тенге), что стало его личным рекордом за один сезон. Общий карьерный доход теннисиста достиг 10 646 354 долларов (около 5,5 млрд тенге).

Высшее место в рейтинге ATP

По итогам года Бублик занимает 11-е место в рейтинге ATP — это наивысшая позиция в его карьере. Казахстанский спортсмен продолжает уверенно продвигаться в мировой классификации и закрепляет статус лидера национального тенниса.

Турнирные достижения

В 2025 году Бублик одержал победу в четырех турнирах, а за всю карьеру завоевал восемь титулов ATP. Его стабильная игра и успешный сезон сделали его одним из самых результативных представителей тенниса из Казахстана.

