Организаторы Уимблдона обратились к Бублику и Рублеву после пятисетового матча

Организаторы Уимблдона восхитились матчем 1/8 финала между Александром Бубликом (Казахстан) и Андреем Рублевым (Россия). Россиянин дожал казахстанца в сложнейшем пятисетовом матче со счетом 7:5, 6:3, 6:7(6:8), 6:7(5:7), 6:4, сообщают Vesti.kz.

"Спасибо за невероятное шоу, Андрей Рублев и Александр Бублик", - говорится в сообщении в официальном "твиттере" Уимблдона.

Благодаря этому успеху Рублев повел по личным встречам со счетом 4-2. В основных сетках турниров ATP он побеждал Бублика на Кубке Кремля-2019, в Вене-2019, в Роттердаме-2020 и на Уимблдоне-2023. Казахстанец же выигрывал у Рублева в квалификации Кубка Кремля-2016, а также в недавнем финале турнира ATP 500 в Галле.

Следующим соперником Рублева станет победитель матча Хуберт Гуркач (Польша) - Новак Джокович (Сербия).

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