Односторонним разгромом завершился матч первой ракетки Казахстана на Ролан Гаррос

Лучший теннисист Казахстана Александр Бублик (№17) в очередной раз не сумел пройти дальше второго круга на Ролан Гаррос. На стадии 1/32 финала он проиграл немцу Яну-Леннарду Штруффу (№41), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Матч между 26-летним Бубликом и 34-летним Штруффом завершился победой второго со счетом 2:6, 2:6, 3:6. Игра продолжалась один час и 17 минут.

За это время Александр сделал 11 эйсов и допустил семь двойных ошибок. На его счету 30 активно выигранных мячей и 20 невынужденных ошибок. Он один раз взял подачу оппонента.

Штруфф же отличился восемью подачами навылет при трех ошибках при вводе мяча в игру. У него 54 виннера при 17 невынужденных ошибках. Немцу шесть раз удалось взять гейм на подаче Бублика.

Теперь счет личных встреч между ними стал 4:1 в пользу Штруффа.

Отметим, что Бублик ни разу в карьере не проходил дальше второго круга в Париже. Что касается Штруффа, то он теперь сыграет с австралийцем Алексом де Минором (№11).