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Новости спорта Теннис ATP
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"Новичок" сборной Казахстана добился исторического достижения

"Новичок" сборной Казахстана добился исторического достижения
©instagram.com/shevchenkoo_17

Российский теннисист Александр Шевченко, занимающий 63-е место в мировом рейтинге, впервые в карьере вышел в финал турнира ATP в Метце (Франция), сообщают Vesti.kz.

В полуфинале он обыграл француза Пьер-Юга Эрбера (№344) в двух сетах - 6:4, 6:4.

Соперники провели на корте 1 час и 17 минут. В ходе встречи Шевченко сделал восемь эйсов и отыграл без двойных ошибок, тогда как Эрбер выполнил десять подач навылет при трех двойных ошибках. 

Следующим соперником Шевченко станет сильнейший другого полуфинального матча Фабио Фоньини (Италия) - Уго Умбер (Франция).

Напомним, ранее президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что Шевченко принял решение выступать за Казахстан. Он уже сдал для этого соответствующие документы.

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Метки:
ATP

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