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Новости спорта Теннис ATP

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Новак Джокович дал высокую оценку турниру в Астане и назвал Булата Утемуратова своим другом

Новак Джокович дал высокую оценку турниру в Астане и назвал Булата Утемуратова своим другом
©Ktf.kz, Андрей Ударцев

21-кратный чемпион турниров "Большого шлема" в одиночном разряде серб Новак Джокович впервые в карьере выступает на турнире АТР в Казахстане. После победы в первом круге Astana Open именитый теннисист рассказал о своем отношении к теннисным фанатам в Казахстане и дружбе с президентом местной федерации Булатом Утемуратовым, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В первом круге соревнований Джокович, занимающий седьмое место в рейтинге АТР, без особых проблем обыграл чилийца Кристиана Гарина - 6:1, 6:1. Теперь Новак сыграет с нидерландцем Ботиком Ван де Зандшульпом, причем эта встреча состоится уже завтра, 6 октября.

- Я думаю, матч был настолько хорошим, насколько мог быть. Я приехал в понедельник после удачной недели в Тель-Авиве, чувствую уверенность за себя и свою игру. Условия здесь заметно отличаются от тех, которые были в Тель-Авиве, но я быстро адаптировался к ним. Хороший старт, быстрый брейк. С самого начала до конца был продемонстрирован высокий уровень тенниса. 

Очень приятно быть в Казахстане, это мое второе пребывание здесь. Три года назад мы играли выставочный матч с Рафаэлем Надалем, мы играли на другой арене. Но все знают, что в Казахстане любят теннис, местных игроков, в целом Федерацию тенниса и этот спорт. Поэтому очень приятно быть здесь, особенно как теннисисту.

- Новак, мы знаем, что вы были приглашены на турнир президентом Федерации тенниса Казахстана Булатом Утемуратовым. Можете рассказать о ваших отношениях с ним?

- Да, Булат - один из тех, кого я могу назвать другом. Он как член моей семьи, состоит в близких отношениях с моим дядей. Он очень заинтересован в теннисе в Казахстане, но он также имеет статус в Международной теннисной федерации. Он уважает всех игроков, он один из тех, от которых всегда можно услышать теплые слова, где бы мы ни встретились. Великолепно, что есть такие люди, которые с таким успехом поддерживают теннис, как он. Также я посетил одну из школ его фонда, в которой учатся дети с аутизмом. Я видел видеопрезентацию всего, чем занимается его благотворительный фонд в Казахстане. Это удивительно, что есть такой человек! Для меня это чудесно. Я благодарю его от имени всех игроков за организацию такого турнира! Мы очень этим наслаждаемся.

- Вы уже не в первый раз приезжаете в Казахстан. Какие у вас эмоции от этого?

- Здесь великолепная организация, все сделано очень хорошо. Я разговаривал со многими игроками, и все они говорят о турнире только самое хорошее. Когда вы видите имена участников турнира, то понимаете, насколько он сильный, кажется, что это АТР 1000, а не АТР 500. 

Когда я приезжал в Казахстан в прошлый раз, то пробыл здесь лишь сутки. Поэтому у меня не было много времени, чтобы посмотреть город. На этот раз я приехал, надеюсь, на всю неделю. Но я играю каждый день, поэтому сложно успевать смотреть на Астану, у меня не так много времени. Но я уже был в парке, который располагается здесь рядом, вчера и сегодня. И мне очень понравилось. Погода очень хорошая, хоть по ночам и холодно. 

Люди очень дружелюбны и гостеприимны. Также я очень доволен поддержкой со стороны трибун, и это касается не только моих матчей, но и в целом на турнире. Очень приятно видеть, как казахстанцы любят теннис.

- Можете рассказать о вашей ситуации с участием на Australian Open-2023 (в прошлом году власти этой страны запретили Новаку пересекать их границу на три года за нарушение ковидного протокола - Прим. автора)?

- Я все еще жду новостей по поводу моего запрета на посещение Австралии. Мы будем следить за этим. Если этот бан снимут, то я смогу подать заявление на визу, а дальше, получив визу, сыграть в Мельбурне. Конечно, я хочу там сыграть. Времени остается все меньше, но будет то, что будет. Будем ждать решения.

- Может ли 2023 год стать лучшим в вашей карьере?

- ...(смеется). Конечно, есть какая-то возможность. Но все зависит не только от меня, но и от других игроков, которые не только сильно играют, но и ставят перед собой высокие цели. Также нужно отметить, что я не играю полные сезоны так, как делал это раньше. Сейчас я концентрируюсь в основном на больших турнирах и играть там, где я хочу. Поэтому следующий сезон, вполне вероятно, не будет выглядеть так же, как мои лучшие сезоны прежде. Но посмотрим. Пока я не уверен, если честно. Я знаю, что собираюсь сыграть на всех "Больших шлемах". Это то, что я точно знаю. Но по другим турнирам я еще не решил.

- Что вы думаете о своей сетке и соперниках на этом турнире?

- Великолепно находиться здесь, потому что люди дают мне здесь позитивную энергию, они очень дружелюбны. Конечно, когда такое чувствуешь, то есть прилив мотивации играть лучше. Сетка - это сетка, здесь нет ничего такого. Но я буду к каждому матчу готовиться как к финалу. Уже завтра я сыграю в следующем круге, и теперь меня ждут игры каждый день. Физически я готов, главное - настроиться на хорошую игру.

Напомним, что Джокович уже приезжал в Астану три года назад. Тогда серб сыграл выставочный матч с испанцем Рафаэлем Надалем на "Барыс Арене".

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Метки:
теннис теннис большой ATP Джокович Новак Сербия Казахстан Надаль Рафаэль ФТК Утемуратов Булат Australian Open

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