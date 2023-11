Несостоявшийся соперник Бублика оскандалился после сенсационного поражения

Российский теннисист Даниил Медведев показал средний палец в сторону трибун, когда он покидал корт после поражения от Григора Димитрова на турнире Rolex Paris Masters в Париже, сообщают Vesti.kz.

Медведев уступил сопернику из Болгарии со счетом 3:6, 7:6(4), 6:7(2).

Во время матча зрители свистели в адрес Медведева, и во втором сете он даже отказывался продолжать игру до тех пор, пока они не прекратили свистеть.

Daniil Medvedev was asked if he was giving the middle finger to the crowd:



“Middle finger? No. I was looking at my nail. Why would I do that to this beautiful Parisian crowd?” 😂



