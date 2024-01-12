"Неприятная часть". Казахстанский теннисист рассказал об ошибке, лишившей его двух турниров

Казахстанский теннисист Тимофей Скатов в интервью "Чемпионату" рассказал, как в прошлом сезоне заявился на два турнира, но ни в одном не сыграл из-за ошибки, сообщают Vesti.kz.

"В прошлом году я попал на два турнира сразу, но не сыграл ни одного. Это случилось на челленджере в Бордо и на турнире в Турине. По правилам, в день, когда выходит сетка, проходит так называемая "запись на альтернативу": если кто-то из игроков после дня официальных отказов снимается, то игрок может попасть в сетку по альтернативе. Так что я записался на оба турнира. В Бордо супервайзер принял мой запрос, указав, что по правилам я могу отправить запрос только на один турнир. А другой супервайзер промолчал. Часом позже я узнаю, что попал в сетку Бордо. Подумал, что на другом турнире об этом знают и никаких проблем не будет. Я собираю чемодан, покупаю билет и добираюсь до Бордо. И тут начинается неприятная часть. На обеде я получаю сообщение от супервайзера из Бордо, что попал и на турнир в Италии и по правилам они должны меня снять с обоих турниров. Так что я просто слетал во Францию потренироваться", - сказал Скатов.