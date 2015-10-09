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ATP
Вчера 21:40
 

Неожиданным исходом завершился матч Уимблдона-2026

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Неожиданным исходом завершился матч Уимблдона-2026 ©Depositphotos/canno73

Девятая ракетка мира из России Даниил Медведев не смог выйти в четвёртый круг Уимблдона-2026, передают Vesti.kz.

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Девятая ракетка мира из России Даниил Медведев не смог выйти в четвёртый круг Уимблдона-2026, передают Vesti.kz.

В третьем раунде он неожиданно уступил представителю Германии Яну-Леннарду Штруффу со счётом 6:7 (4:7), 6:7 (5:7), 5:7.

Теннисисты провели на корте 2 часа 52 минуты. Медведев за это время отметился 10 эйсами и 10 двойными ошибками, тогда как Штруфф выполнил 11 подач навылет при 2 двойных ошибках.

Следующим соперником Штруффа станет победитель матча Хуберт Хуркач (№96, Польша) - Томми Пол (№25, США).

Отметим, что прошлогодним победителем турнира является итальянец Янник Синнер (№1).

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