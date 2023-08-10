Неожиданным исходом завершился матч шестой ракетки мира в Торонто

Шестая ракетка мира датчанин Хольгер Руне потерпел неожиданное поражение в рамках 1/16 финала "Мастерса" в Торонто (Канада). Он уступил американцу Маркосу Хирону, занимающему 70-е место в рейтинге ATP, сообщают Vesti.kz.
Американец победил со счетом 6:2, 4:6, 6:3.
Встреча продолжалась 2 часа и 7 минут. В ее ходе Руне сделал 6 эйсов и совершил 12 двойных ошибок. Хирон выполнил 6 подач навылет при 6 двойных ошибках.
В следующем раунде Хирон сыграет с соотечественником Томми Полом. Матч состоится 11 августа.
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