Неожиданным исходом завершился матч Бублика с финалистом "Большого шлема" на турнире за полмиллиарда

33-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик провел свой матч в первом круге турнира ATP 250 в австралийской Аделаиде, передает Vesti.kz.

Он неожиданно проиграл 55-й ракетке рейтинга, сербскому теннисисту Миомиру Кецмановичу со счетом 4:6, 2:6. Матч продолжался 1 час 3 минуты. Бублик сделал восемь подач навылет, допустил 12 двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из четырех.

На счету его соперника один эйс, четыре двойных ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 14. Следующий матч Кецманович проведет с австралийцем Кристофером О’Коннеллом.

При этом сербский теннисист становился победителем двух турниров ATP, а также был финалистом юниорского "Большого шлема" в 2016 году.

Напомним, турнир в Аделаиде проходит с 6 по 11 января. Призовой фонд соревнования составляет 766 290 долларов, что равняется 460 миллионам тенге.