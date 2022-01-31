Надаля заподозрили в употреблении допинга после победы на Australian Open

Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко заподозрил победителя Australian Open-2022 Рафаэля Надаля в употреблении допинга после победы на Australian Open, сообщает "Р-Спорт".

Испанский теннисист в финале Открытого чемпионата Австралии одержал волевую победу над россиянином Даниилом Медведевым со счетом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5. Матч продолжался пять часов 24 минуты.

"Может, я похож на маньяка со своими домыслами, но считаю, что человек в 35 лет не может на четвертом-пятом часу бежать быстрее, чем он бежал в начале матча. У него не может быть концентрация выше, чем была, без помощи каких-то запрещенных медикаментов. Сегодня больше победил не Надаль, а допинг. Я сам играю и понимаю, как садится внимание, физическая форма. Если 25-летнего Медведева на пятом часу уже массируют и он начинает делать ошибки как обычный спортсмен, то Надаль перестает вообще ошибаться и начинает носиться в два раза больше. При этом в начале игры с него лило, как с Ниагарского водопада. Лично у меня это вызывает одну реакцию - не все в этом поединке честно", - сказал Червиченко.

Надаль сотворил историю в теннисе

Испанец одержал 21-ю победу в финалах турниров "Большого шлема", став первым теннисистом в мире, которому это удалось, и обогнав первую ракетку мира, серба Новака Джоковича и швейцарца Роджера Федерера (по 20 побед на турнирах "Большого шлема"). Надаль в шестой раз играл в финале Australian Open и 29-й на турнирах "Большого шлема". Испанец занимает пятую строчку в рейтинге АТР.