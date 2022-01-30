Надаль сотворил историю в теннисе

Рафаэль Надаль установил новый рекорд по количеству побед на турнирах "Большого шлема", сообщает "Чемпионат" . Испанский теннисист стал первым мужчиной, выигравшим мэйджоры 21 раз.

Рекордную победу он одержал в финале Australian Open. Надаль одержал волевую победу в матче с россиянином Даниилом Медведевым со счетом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5.

Надалю 35 лет, на кортах "Мельбурн-парка" он ранее выигрывал в 2009 году. Испанец одержал 21-ю победу в финалах турниров "Большого шлема", став первым теннисистом в мире, которому это удалось, и обогнав первую ракетку мира, серба Новака Джоковича, и швейцарца Роджера Федерера (по 20 побед на турнирах "Большого шлема"). Надаль в шестой раз играл в финале Australian Open и 29-й на турнирах "Большого шлема". Испанец занимает пятую строчку в рейтинге АТР.

Прошлогодний Australian Open выиграл Джокович. В прошлогоднем финале он обыграл именно Медведева со счетом 7:5, 6:2, 6:2. Джокович не сумел принять участие в текущем розыгрыше из-за скандала с визой и последовавшей депортации.