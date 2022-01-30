Надаль отыгрался с 0:2 и выиграл Australian Open-2022

Испанский теннисист Рафаэль Надаль стал победителем Открытого чемпионата Австралии, обыграв в финале россиянина Даниила Медведева, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Первые два сета остались за второй ракеткой мира Медведевым - 6:2, 7:6 (7:5). Затем Надаль (6-й номер посева) выиграл два сета подряд - 6:4, 6:4. В решающем сете испанский теннисист победил со счетом 7:5. Матч продолжался пять с половиной часов.

Надалю 35 лет. Он двукратный олимпийский чемпион и теперь 21-кратный победитель турниров Большого шлема. На Australian Open он побеждал в 2009 году.

Медведеву 25 лет, он располагается на второй строчке в рейтинге АТР. Медведев является обладателем 13 титулов, а также действующим победителем заключительного Открытого чемпионата США-2021.