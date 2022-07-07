Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Vesti.kz требуется спортивный журналист
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Олимпиада Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Теннис ATP
Комментарии

Надаль сделал неожиданное признание после победы на "Уимблдоне"

Надаль сделал неожиданное признание после победы на "Уимблдоне"
©Reuters

Испанец Рафаэль Надаль рассказал после выхода в полуфинал "Уимблдона", что по ходу матча против американца Тэйлора Фрица команда уговаривала его сняться с турнира, сообщает корреспондент Vesti.kz.   

Надаль одержал волевую победу, отыгравшись со счетом 1:2 (3:6, 7:5, 3:6, 7:5, 7:6), а затем признался, что у него были проблемы с мышцами живота.

"Мне сказали, что мне нужно отказаться от участия в матче. Для меня было бы тяжело сняться посреди матча. Для меня это было бы нелегко, даже если бы я сам долго думал об этом. Пару раз в карьере я так поступал, но я ненавижу это делать. Поэтому я просто продолжал пытаться играть", - цитирует испанца официальный сайт АТР.

"Честно говоря, мало, что можно сделать во время медицинского перерыва. Пришел врач, дал мне противовоспалительное и обезболивающее. Физиотерапевт просто попытался немного расслабить мышцы, но это сложно. Я просто хотел дать себе шанс. Нелегко покидать турнир. Будут еще обследования, мне нужно знать разные мнения, и мне нужно все проверить должным образом. Это нечто более важное, чем победа на "Уимблдоне", это здоровье. Посмотрим, как все пойдет".

Добавим, что следующим соперником Надаля станет австралиец Ник Кирьос, а в другой полуфинальной паре  серб Новак Джокович встретится с Кэмероном Норри из Великобритании. Игры состоятся 8 июля.

В женской сетке казахстанка Елена Рыбакина впервые в карьере сыграет в полуфинале с экс-первой ракеткой мира Симоной Халеп из Румынии. Вторую пару составили Онс Жабер из Туниса и Татьяна Мария из Германии.

300 миллионов! Сколько заработала Рыбакина за исторический полуфинал на "Уимблдоне"

Новый выпуск на нашем канале: Эксклюзив с Рафаэлем ФИЗИЕВЫМ - первый боец в UFC из Казахстана

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Надаль Рафаэль Уимблдон

Реклама

Реклама

Ссылки по теме:

Реклама

Новости
Сегодня , 15:48
ATP
Надаль сделал неожиданное признание после победы на "Уимблдоне" Надаль сделал неожиданное признание после победы на "Уимблдоне"
3 июля, 07:25
ATP
Неожиданным исходом завершился матч на "Уимблдоне" Неожиданным исходом завершился матч на "Уимблдоне"
1 июля, 23:36
ATP
Американский теннисист установил мировой рекорд Американский теннисист установил мировой рекорд
1 июля, 11:01
ATP
Два новых рекорда? Расписание матчей казахстанцев на пятый день "Уимблдона" Два новых рекорда? Расписание матчей казахстанцев на пятый день "Уимблдона"
30 июня, 11:12
ATP
Казахстанский теннисист с победы стартовал на "Уимблдоне" Казахстанский теннисист с победы стартовал на "Уимблдоне"
29 июня, 21:57
ATP
Лучший теннисист Казахстана пробился в третий круг "Уимблдона" Лучший теннисист Казахстана пробился в третий круг "Уимблдона"
29 июня, 21:22
ATP
Фаворит "Уимблдона" вылетел после сенсационного поражения Фаворит "Уимблдона" вылетел после сенсационного поражения
29 июня, 10:55
ATP
Третий день "Уимблдона": расписание матчей казахстанцев Третий день "Уимблдона": расписание матчей казахстанцев
28 июня, 14:30
ATP
Рыбакина, Путинцева и Кукушкин. Расписание матчей казахстанцев на "Уимблдоне" Рыбакина, Путинцева и Кукушкин. Расписание матчей казахстанцев на "Уимблдоне"
28 июня, 01:42
ATP
Лучший теннисист Казахстана с победы стартовал на "Уимблдоне" Лучший теннисист Казахстана с победы стартовал на "Уимблдоне"
27 июня, 13:37
ATP
Первый день "Уимблдона": расписание матчей казахстанцев Первый день "Уимблдона": расписание матчей казахстанцев
24 июня, 07:15
ATP
Первая ракетка мира сыграет на турнире Astana Open ATP 250 Первая ракетка мира сыграет на турнире Astana Open ATP 250
23 июня, 20:07
ATP
Кукушкин пробился в основную сетку "Уимблдона" Кукушкин пробился в основную сетку "Уимблдона"
23 июня, 12:48
ATP
Двух теннисистов ограбили на турнире в Истбурне Двух теннисистов ограбили на турнире в Истбурне
21 июня, 13:14
ATP
Травма, виза или посев. Кто из казахстанцев сыграет на особенном "Уимблдоне" Травма, виза или посев. Кто из казахстанцев сыграет на особенном "Уимблдоне"
21 июня, 10:22
ATP
Александр Бублик отжег во время интервью после победы Александр Бублик отжег во время интервью после победы
20 июня, 18:25
ATP
Кукушкин стартовал с победы на "Уимблдоне" Кукушкин стартовал с победы на "Уимблдоне"
20 июня, 10:47
ATP
Лучший теннисист Казахстана узнал свое место в обновленном рейтинге ATP Лучший теннисист Казахстана узнал свое место в обновленном рейтинге ATP
13 июня, 14:30
ATP
Впервые с 2003 года в топ-2 рейтинга ATP не оказалось никого из "Большой тройки" Впервые с 2003 года в топ-2 рейтинга ATP не оказалось никого из "Большой тройки"
13 июня, 08:32
ATP
Лучший теннисист Казахстана взлетел в мировом рейтинге Лучший теннисист Казахстана взлетел в мировом рейтинге
12 июня, 20:57
ATP
Случилась громкая сенсация в матче второй ракетки мира Случилась громкая сенсация в матче второй ракетки мира
9 июня, 20:47
ATP
Лучший теннисист Казахстана мощно выругался и взорвал соцсети Лучший теннисист Казахстана мощно выругался и взорвал соцсети
8 июня, 13:17
ATP
Идеальный момент. Первой ракетке Казахстана пора блеснуть на "Уимблдоне" Идеальный момент. Первой ракетке Казахстана пора блеснуть на "Уимблдоне"
8 июня, 12:55
ATP
Надаля засняли на костылях после победы на "Ролан Гаррос" Надаля засняли на костылях после победы на "Ролан Гаррос"
6 июня, 13:39
ATP
Надаль высказался о выступлении на Уимблдоне Надаль высказался о выступлении на Уимблдоне
6 июня, 02:00
ATP
Надаль высказался о своем теннисном будущем Надаль высказался о своем теннисном будущем
5 июня, 23:33
ATP
Надаль вошел в историю после победы на "Ролан Гаррос"-2022 Надаль вошел в историю после победы на "Ролан Гаррос"-2022
5 июня, 22:37
ATP
"Реал" обратился к Надалю после победы на "Ролан Гаррос" "Реал" обратился к Надалю после победы на "Ролан Гаррос"
5 июня, 21:33
ATP
Надаль уничтожил восходящую звезду тенниса и в 14-й раз выиграл "Ролан Гаррос" Надаль уничтожил восходящую звезду тенниса и в 14-й раз выиграл "Ролан Гаррос"
5 июня, 16:52
ATP
ATP отменит все турниры в Китае в 2022 году. Подробности ATP отменит все турниры в Китае в 2022 году. Подробности

Реклама

Реклама

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 727 3 888 129

+7 700 388 81 09

pavel@tn.kz

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus