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Месси сделал подарок Алькарасу перед финалом Ролан Гаррос

Месси сделал подарок Алькарасу перед финалом Ролан Гаррос
©twitter.com/InterMiamiCF

Испанский теннисист Карлос Алькарас получил от аргентинского форварда "Интер Майами" Лионеля Месси памятный подарок перед финалом Ролан Гаррос-2024, передают Vesti.kz.

Месси отправил Алькарасу футболку своей текущей команды, на которой написал: "Карлосу с любовью".

Напомним, Алькарас стал победителем Открытого чемпионата Франции по теннису, обыграв в финале немецкого теннисиста Александра Зверева.

После турнира Алькарас улучшил свое положение в мировом рейтинге, подробности - здесь.

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Метки:
Месси Лионель Алькарас Карлос Ролан Гаррос теннис

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