Месси сделал подарок Алькарасу перед финалом Ролан Гаррос

Испанский теннисист Карлос Алькарас получил от аргентинского форварда "Интер Майами" Лионеля Месси памятный подарок перед финалом Ролан Гаррос-2024, передают Vesti.kz.

Месси отправил Алькарасу футболку своей текущей команды, на которой написал: "Карлосу с любовью".

Leo Messi sent his signed @icons_football jersey to Carlos Alcaraz before his Roland Garros final against Zverev.



He wrote; "To Carlos with affection". pic.twitter.com/pmFCgz0h4r