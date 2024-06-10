Месси сделал подарок Алькарасу перед финалом Ролан Гаррос

Испанский теннисист Карлос Алькарас получил от аргентинского форварда "Интер Майами" Лионеля Месси памятный подарок перед финалом Ролан Гаррос-2024, передают Vesti.kz.
Месси отправил Алькарасу футболку своей текущей команды, на которой написал: "Карлосу с любовью".
Leo Messi sent his signed @icons_football jersey to Carlos Alcaraz before his Roland Garros final against Zverev.— CentreGoals. (@centregoals) June 9, 2024
He wrote; "To Carlos with affection". pic.twitter.com/pmFCgz0h4r
Напомним, Алькарас стал победителем Открытого чемпионата Франции по теннису, обыграв в финале немецкого теннисиста Александра Зверева.
После турнира Алькарас улучшил свое положение в мировом рейтинге, подробности - здесь.
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