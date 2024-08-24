Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция   +7 (700) 3 888 188
Реклама   +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
ATP
Сегодня 12:37
 

Лучший теннисист Казахстана выступил в финале турнира за миллион долларов

  Комментарии

Поделиться
Лучший теннисист Казахстана выступил в финале турнира за миллион долларов ©Владислав Семенов

Лучший теннисист Казахстана Александр Бублик (№27) провел финальный матч на выставочном турнире в Нью-Йорке Ultimate Tennis Showdown, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Лучший теннисист Казахстана Александр Бублик (№27) провел финальный матч на выставочном турнире в Нью-Йорке Ultimate Tennis Showdown, сообщают Vesti.kz.

Соперником казахстанца в решающем поединке был французский теннисист Гаэль Монфис (№45). Встреча завершилась победой француза - 3:1 (20:10, 12:17, 14:17, 14:15).

Напомним, что в 1/4 финала Бублик одолел экс-третью ракетку мира греческого теннисиста Стефаноса Циципаса (№11), а в полуфинале оказался сильнее австралийца Алекса де Минауэра.

Отметим, что общий призовой фонд турнира составляет один миллион долларов. Победитель получит 301 тысячу долларов, а за второе место полагается 161 тысяча долларов.

Добавим, что Бублик готовится к выступлению на US Open. В первом круге мужского одиночного разряда он сыграет с китайским теннисистом Цзюнчэн Шаном.

Бублик Александр ATP теннис большой Нью-Йорк Казахстан

Реклама

Живи спортом!