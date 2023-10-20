Лучший теннисист Казахстана вышел в полуфинал турнира в Бельгии

Александр Бублик, первая ракетка Казахстана, вышел в полуфинал одиночного турнира в Антверпене (Бельгия), сообщают Vesti.kz.

В четвертьфинале он прошел представителя Франции Джованни Мпеши-Перрикара - 6:4, 4:6, 6:2.

Соперники провели на корте 1 час и 28 минут. В ходе встречи Бублик (36-й в рейтинге ATP) сделал 8 эйсов и совершил 7 двойных ошибок. Мпеши-Перрикар (226-й в рейтинге ATP) выполнил 18 подач навылет при 3 двойных ошибках.

В полуфинале Бублик встретится с победителем другой четвертьфинальной пары Максимилиан Мартерер (Германия, 127-й в рейтинге ATP) - Уго Гастон (Франция, 96-й в рейтинге ATP).

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