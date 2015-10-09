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Лучший теннисист Казахстана вылетел с Уимблдона - 2025

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Лучший теннисист Казахстана вылетел с Уимблдона - 2025 ©ATP

Казахстанский теннисист Александр Бублик завершил выступление на Уимблдонском турнире, который проходит на травяных кортах Лондона, передают Vesti.kz.

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Казахстанский теннисист Александр Бублик завершил выступление на Уимблдонском турнире, который проходит на травяных кортах Лондона, передают Vesti.kz.

Бублик, занимающий 31-е место в мировом рейтинге, ввместе с итальянцем Флавио Коболли не сумели пробиться во второй круг парного разряда Уимблдона-2025.

В стартовом матче Бублик и Коболли встречались с британским дуэтом Билли Харрис - Маркус Уиллис и проиграли со счетом 6:7 (3:7), 6:7 (2:7).

Теннисисты провели на корте час и 26 минут. За это время казахстанец и итальянец два раза подали навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали два брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету британцев три эйса, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из двух.

Отметим, что в одиночном разряде Уимблдона-2025 Бублик потерпел поражение в первом круге. Коболли же продолжает выступление на турнире.

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