Лучший теннисист Казахстана узнал свое место в обновленном рейтинге ATP

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) представила обновленную версию своего рейтинга в одиночном разряде, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Так, лучший теннисист Казахстана Александр Бублик потерял две позиции, опустившись на 39-ю строчку.

Что касается других казахстанцев, то Михаил Кукушкин поднялся на одну позицию и уже 160-й, а вот Дмитрий Попко со 195-го места опустился на 198-е, Тимофей Скатов поднялся сразу на шесть ступенек, обосновавшись на 225-й, Денис Евсеев - на 347-й, Бейбит Жукаев - на 489-й.

В топ-10 произошли незначительные изменения. Поляк Хуберт Хуркач с 12-й строчки вышел на десятую, в то время как итальянец Маттео Берреттини с десятого места опустился на 11-е. Лидерство сохранил россиянин Даниил Медведев.

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