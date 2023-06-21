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Лучший теннисист Казахстана узнал соперника на турнире в Германии

Лучший теннисист Казахстана узнал соперника на турнире в Германии
©instagram.com/bublik

Лучший теннисист Казахстана Александр Бублик узнал соперника по второму кругу турнира ATP 500 в Галле (Германия), сообщает корреспондент Vesti.kz.

В следующем матче мужского одиночного разряда Бублик, занимающий 48 место в рейтинге ATP сыграет с первой ракеткой Германии Яном-Леннардом Штруффом (21 место в рейтинге ATP), который в первом круге одолел россиянина Романа Сафиуллина (99-е место) - 6:1, 7:6. Матч длился один час и 28 минут.

Сам Бублик в первом круге оказался сильнее хорвата Борны Чорича - 6:3, 6:1.

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Метки:
Бублик Александр ATP

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