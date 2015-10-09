Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
ATP
Лучший теннисист Казахстана узнал первого соперника на Australian Open-2026

Лучший теннисист Казахстана узнал первого соперника на Australian Open-2026

Состоялась церемония жеребьёвки очередного Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open) — 2026, по результатом которой определились соперники казахстанских теннисистов, сообщают Vesti.kz.

Казахстан на турнире в Мельбурне представят два теннисиста:

Десятая ракетка мира Александр Бублик начнёт выступление на турнире против 48-й ракетки мира, американца Дженсона Бруксби.

Александр Шевченко (№105) в первом круге сыграет против одного из участников квалификации или "лаки-лузера".

Ранее прошла жеребьёвка женской сетки Australian Open, где от Казахстана выступят Елена Рыбакина, Юлия Путинцева и Зарина Дияс. С её результатами можно ознакомиться здесь.

Матчи основной сетки первого в сезоне турнира "Большого шлема" пройдут с 18 января по 1 февраля.

