Лучший теннисист Казахстана стал победителем турнира ATP 250 в Бельгии

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик одержал победу в финале турнира ATP 250 в бельгийском Антверпене, передают Vesti.kz.

Казахстанец в финале турнира обыграл 19-летнего француза Артура Фиса со счетом 6:4, 6:4. В полуфинале француз выбил седьмую ракетку мира Стефаноса Циципаса из Греции.

And there it is 🙌



The moment Alexander Bublik captured his 3rd title by defeating Fils in Antwerp! pic.twitter.com/mNXZOfgzZ0