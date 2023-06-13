Лучший теннисист Казахстана провел упорный матч против экс-седьмой ракетки мира

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик стартовал с победы на турнире в Хертогенбосхе (Нидерланды), сообщает корреспондент Vesti.kz.
В матче первого круга (1/16 финала) Бублик, занимающий 47-е место в рейтинге ATP встречался с бельгийцем Давидом Гоффеном (126-е место).
Матч, длившийся один час и 36 минут завершился со счетом 7:5, 7:5.
Отметим, что Гоффен несколько лет назад занимал седьмое место в рейтинге ATP.
Добавим, что во втором круге Бублик встретится с итальянцем Янником Синнером.
Загрузка матч-центра...
Реклама