Лучший теннисист Казахстана потерял рекордную позицию в мировом рейтинге

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) представила обновленный рейтинг в одиночном и парном разрядах, передают Vesti.kz.

Лучший теннисист Казахстана в одиночке Александр Бублик потерял шесть позиций и опустился на 23-е место, тогда как 17-я строчка была для него самой высокой в карьере. Вторая ракетка страны Александр Шевченко сохранил за собой 58-е место.

Лидером рейтинга в одиночном разряде остался итальянец Янник Синнер. С третьего места на второе поднялся серб Новак Джокович, в то время как испанец Карлос Алькарас опустился со второй строчки на третью.

Лучший казахстанский парник Александр Недовесов поднялся на одну ступеньку и теперь делит 47-е место с эквадорским теннисистом Гонсало Эскобаром.

Топ-3 парного разряда не изменился: Мэттью Эбден (Австралия), Марсель Гранольерс (Испания) и Орасио Себальос (Аргентина), при этом последние двое имеют одинаковые показатели.