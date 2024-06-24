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Новости спорта Теннис ATP
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Лучший теннисист Казахстана потерял рекордную позицию в мировом рейтинге

Лучший теннисист Казахстана потерял рекордную позицию в мировом рейтинге
©ktf.kz

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) представила обновленный рейтинг в одиночном и парном разрядах, передают Vesti.kz.

Лучший теннисист Казахстана в одиночке Александр Бублик потерял шесть позиций и опустился на 23-е место, тогда как 17-я строчка была для него самой высокой в карьере. Вторая ракетка страны Александр Шевченко сохранил за собой 58-е место.

Лидером рейтинга в одиночном разряде остался итальянец Янник Синнер. С третьего места на второе поднялся серб Новак Джокович, в то время как испанец Карлос Алькарас опустился со второй строчки на третью.

Лучший казахстанский парник Александр Недовесов поднялся на одну ступеньку и теперь делит 47-е место с эквадорским теннисистом Гонсало Эскобаром.

Топ-3 парного разряда не изменился: Мэттью Эбден (Австралия), Марсель Гранольерс (Испания) и Орасио Себальос (Аргентина), при этом последние двое имеют одинаковые показатели.

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Метки:
Бублик Александр Шевченко Александр теннис ATP Недовесов Александр

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