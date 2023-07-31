Лучший теннисист Казахстана побил личный рекорд

Лучший теннисист Казахстана Александр Бублик побил личный рекорд в рейтинге Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP), сообщают Vesti.kz.

В обновленном рейтинге Бублик поднялся на одну позицию и теперь занимает 25-е место. До этого лучшим достижением казахстанца была 26-я строчка.

Звание первой ракетки мира сохранил испанец Карлос Алькарас. За ним следуют серб Новак Джокович и россиянин Даниил Медведев.

Другой представитель Казахстана Тимофей Скатов улучшил положение на пять строк и занял 131-е место, Александр Недовесов остался 45-м, а Андрей Голубев опустился на 83-ю строчку.

Дамир ИСМАГУЛОВ: предложение от UFC, переход в бокс, почему рекламирует БУКМЕКЕРОВ